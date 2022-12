Håkan pistolrånades av mördare på flykt

Håkan Persson har flyttat från Stockholm för att driva butik på landsbygden i Skaraborg. Måndagen den 1 november 2021 gör han sin första dag som ägare till den lilla butiken i Floby. En dag han sent ska glömma. På morgonen tar sig maskerade män in i affären och tvingar ner personalen på golvet under pistolhot.

Några dagar senare är det dags igen. Personal på en livsmedelsbutik i Alingsås binds fast och gärningsmännen kommer undan med 400.000 kr.

Det här är P4 story om de som kommer i vägen för de efterlysta mördarna på rånturné genom Sverige.



Reporter: Staffan Wahlbeck

Programledare: Carolina Bladh

Producent: Torbjörn Borg

Ljudmix: Anton Östlund och Karl Boustedt

Ansvarig utgivare: Kajsa Hallberg