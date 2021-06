Han blir Israels nya premiärminister: ”Vi måste sluta be om ursäkt”

– Vi måste stärka Israels judiska identitet, vi måste omfamna vårt arv, våra rötter, vår historia, Jag är stolt över det, över att jag tillhör högern, säger Naftali Bennett, den 49-årige IT-miljonären som nu tar över premiärministerposten.

Politiskt står han till höger om Benjamin Netanyahu, han har varit ledare för en bosättarorganisation och är emot en tvåstatslösning där palestinier och israeler skulle ha varsin stat. Palestinierna redan har fått en stat, menar han, Gaza – vilket lett till raketbeskjutning från Hamas, och att det vore fel att ge palestinierna en stat till i Judeen och Samarien, den bibliska beteckningen på Västbanken.

– Det ni kallar Västbanken, Judeen och Samarien har tillhör judarna i över 3 000 år och vi kommer att stanna här i evighet, säger Naftali Bennett.

Och för många unga israeler är det hans stolta judiska nationalism som är attraktiv, att han inte ber om ursäkt för något Israel gör, vilket är just vad han själv beskyller israeliska vänsterliberaler och fredsrörelsen för. I en tidigare kampanjvideo var budskapet just: sluta be om ursäkt. Där är Naftali Bennett utklädd till vänsterliberal hipster med rött skägg som till och med när han blir påkörd säger förlåt det var mitt fel, slikha:

Och så tar han av sig hipsterskägget och kepsen och träder fram som Naftali Bennett och säger: ”vi måste sluta be om ursäkt.”

Bennett har lett flera olika högerpartier i Israel de senaste tio åren, men en gång var han Netanyahus stabschef och nära medarbetare. Han har också varit både försvars- och utbildningsminister i Netanyahu-regeringar. Som utbildningsminister verkade han för att porta organisationer som han kallar ickepatriotiska från att föreläsa i skolor - till exempel Breaking the Silence en organisation som samlar anonyma vittnesmål för israeliska soldater om övergrepp på Västbanken och Gaza. Den israeliska människorättsorganisationen BTselem som beskyller Israel och Israels ockupationspolitik för apartheid.

Netanyahu har kallat Bennetts avhopp till koalitionsregeringen för bedrägeri. Vissa kommentatorer i Israel varnar för de sabotageförsök en desperat Netanyahu kan komma att iscensätta.