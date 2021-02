Han hjälper dig att stå ut i biografabstinensen

Hej Joakim Silverdal, reporter på kulturredaktionen! Du har satt ihop en lista på 100 filmer att se fram emot 2021. Om du bara får välja tre – vilka filmer ska absolut ses i år?



Så svår fråga! När det kommer till storbudget-filmerna måste jag nog säga Denis Villeneuves scifi-äventyr "Dune" som att döma av trailern ser ut att kunna bli hur bra som helst. Chloe Zhaos "Nomadland" (som är förhandstippad att vinna bästa film på årets Oscarsgala) ser ut att vara precis en sådan vackert hjärtskärande film jag behöver just nu. Och så en tredje? Terrence Mallicks nya film om Jesus "The Way of the Wind" är jag också riktigt peppad på.

Det är pandemi och de flesta biografer är stängda. Kommer vi verkligen kunna se alla de här filmerna?



Helt säkra kan vi så klart aldrig vara. Även ett år utan pandemi kan saker hända som gör att en filmpremiär måste skjutas fram, men alla filmerna har vid olika tillfällen presenterats som filmer för 2021.

Vilka är dina bästa tips för att stilla bioabstinensen?



Sätta sig nära tv:n? Nej, men det är nog definitivt att lägga mobiltelefonen i ett annat rum, plocka fram sina favoritsnacks, slå sig ner i soffan och söka fram en ny och oväntad film, som man ser från början till slut, utan att pausa för att googla/kissa/städa/natta/diska.