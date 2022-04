Han jobbade på callcentret som lurade svenskar på miljoner

– It’s a place of manipulation and deception. That’s how I feel about it now and that’s what I think is happening there.

En plats för manipulation och bedrägeri – så beskriver Nikola, som egentligen heter något annat, sin tidigare arbetsplats: callcentret i Bulgariens huvudstad Sofia. Hans jobb var att ringa kunder och övertyga dem om att registrera sig på vad som såg ut handelsplattform för spekulation i valutor och råvaror.

Pressade folk att satsa pengar

Precis som alla andra på callcentret använde han sig av ett fejkat namn och påstod att han satt i London.

– We were trying to pressure people to their supposedly deal of their lifetime.

Hela affärsidén var att utnyttja personer som inte var på sin bästa plats i livet. Pressa dem och få dem att tro att det var nu det var rätt att satsa pengar – att de annars riskerade att missa sitt livs affär, säger han.

– I would say that they are trying to take advantage of people that are not in their best place.

How do feel about that now?

– Ehm…honestly, it’s not a great feeling.

Ägaren till callcentret: "Jag är oskyldig"

I oktober förra året stormades callcentret av polis i jakt på en internationell bedrägeriliga som ska lurat till sig motsvarande flera miljarder kronor. På plats lyckades de säkra bevis för att bedragarna använts sig av omkring 80 olika företagsnamn. Ett av dem är Qteck, som anmälts av ett fyrtiotal svenskar – som sammanlagt ska ha blivit lurade på åtminstone runt 20 miljoner. Anders Öderyd är en av de drabbade, och har nu skulder på över två miljoner.

– Jag var ju så korkad så att de lovade ju avkastning och hög avkastning och allting skulle ju sedermera betala de där lånen som de hade tagit. Men allting var ju bara bluff. De där lånen som de tog. De pengarna tog de ju själv så klart.

Ägaren till callcentret i Sofia säger till Kaliber att han är oskyldig och att han inte vetat om att det skulle ha förekommit olagligheter på callcentret. Han är förhörd av tysk polis och misstänkt för brott.