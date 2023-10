Hanna Leppänen Ahonen phenel so vazhnoj o chavore anglal so ka ljen te djan ki fundavno shkola te ovel ljen kontakti e shvedikane chibaja.

E förskolan i anglishkola si jekh than kaj so o chavore sikljona te oven jekh averentsa thaj te oven jekh kotor ando akava sistemi.

I Hanna palune mothovi so ano Göteborg isi but shukar primerija kaj so o romane terne uspije ani pli edukatsija.