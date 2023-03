Här är alla lokala nomineringar till Grammis 2023

Här är Västernorrlands nomineringar till Grammis 2023:

Årets folk: Sara Parkman – "Eros agape philia"

Årets kompositör: Sara Parkman & Hampus Norén – "Eros agape philia"

Årets klassiska: Nordic Chamber Orchestra, Delphine Constantin-Reznik med flera – "Andrea Tarrodi: Four elements"

Årets musikvideo: Torbjörn Martin – "Meet me in Jannah" med Gina Dirawi