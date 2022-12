Här är finalisterna i Årets östgöte - nu börjar omröstningen

Här är finalisterna i Årets östgöte 2022 nominerade av P4 Östergötlands lyssnar.

Kandidat 1. Therese Lundqvist i Motala nomineras för sitt outtröttliga ideella arbete med att i juletid hjälpa personer med små eller inga ekonomiska marginaler. En tonåring kan få ett restaurangbesök, en hemlös ett par varma skor och en pensionär en kasse julmat. Med insamlingen Julänglar vill hon göra julen till en höjdpunkt för alla.

Rösta på Therese: ring 099 - 134 01 sms: 3401 till 720 20.

Kandidat 2. Morgan Collin i Väderstad nomineras för att han med stor energi, idealitet och kreativitet dragit igång tillverkning av enkla kaminer till de krigsdrabbade i Ukraina. Han har inte bara konstruerat kaminen och skaffat sponsorer utan ger också andra chansen att bidra och delta i tillverkningen på sin fritid.

Rösta på Morgan: ring 099 – 134 02 sms: 3402 till 72020.

Kandidat 3. Ebba Årsjö från Norrköping nomineras för en formidabelt stark idrottsprestation som alpin skidåkare under Paralympics 2022 och för en lika imponerande insats som drabbad av Klippel-Trénaunays syndrom. Genom att berätta om och visa sin funktionsnedsättning har hon modigt visat vägen för oss alla.

Rösta på Ebba: ring 099 – 134 03 sms: 3403 till 720 20.

Kandidat 4. Lillemor Persson från Boxholm nomineras för att hon med sångglädje, stor energi och humor lyser upp vardagen för så många äldre. Efter pandemin bjuder hon åter generöst på sina talanger och gästar regelbundet publiken på Bjursdalens servicehus. En stämningshöjare av rang.

Rösta på Lillemor: ring 099 – 134 04 sms: 3404 till 720 20.

Kandidat 5. Take Aanstoot, Linköping nomineras för sitt ihärdiga arbete med Blågula bilen. I Sverige har bilar och bussar lastats med förnödenheter till det krigsdrabbade Ukraina. Bilarna körs ner och lämnas med allt sitt innehåll till behövande. Sen åker Take ner och samlar ihop grejer till en ny last.

Rösta på Take: ring 099 – 134 05 sms: 3405 till 720 20

Kostnad: krona per samtal eller sms. Röstningen pågår fram till 29 december 16.00.