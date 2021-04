Här är finalisterna i P4 Nästa

De här fem låtarna är klara för Blekingefinalen:

Vi kommer aldrig bli något stort - Lukas Wägbo & Anna Melander (Sölvesborg och Karlshamn)

Supernova - Manda Månsson (Möljeryd)

Lost in you - A.K & The Brotherhood feat. The Hummingbird (Karlskrona/Rödeby/Ramdala/Växjö)

Break the rules - Serina E (Bräkne-Hoby)

Radion sjunger om dig - Hildur Höglind (Johannishus)

Juryn har lyssnat på alla låtarna och satt poäng på varsitt håll, de fem låtar som fått mest poäng blir våra finalister.

Detta är juryn:

Dea Norberg – en av Sveriges absolut främsta körsångerskor som varit på världsturné med Roxette i flera år. Hon har varit körsångerska i Melodifestivalen i en rad bidrag i över 20 år och varit med i Eurovision Song Contest tolv gånger med bland annat Charlotte Perrelli, Carola, Robin Stjernberg och Sanna Nielsen.

Adam Grahn – sångare i rockbandet Royal Republic som har tiotals miljoner lyssningar på sina främsta låtar på Spotify. Har turnerat Europa runt i många år och har också spelat på Sweden Rock Festival. Hörs bland annat i nya Netflix-filmen Eurovision Song Contest – The story of fire Saga.

Ida Olsson - artist under namnet Adée som nyligen blivit signad av det brittiska skivbolaget Trident Records. Har precis släppt låten Done som hon skrivit bland annat med Dave Stewart från Eurythmics. Har tidigare varit en av tolv finalister på en internationell musikmässa i Cannes där hon blev coachad bland annat av världskända producenten Timbaland.

Daniel Kjellander - projektledare för P4 Nästa i Blekinge

Under vecka 16 lär vi känna finalisterna lite bättre närmare och tre veckor innan finalen kan du börja rösta på din favorit.