Här är finalisterna i P4 Nästa

Här är finalisterna:

Not a human - Agnes Mai

Från Bräkne-Hoby. Här har vi en debutant i P4 Nästa-sammanhang.

Hur du rör dig – Albin Jermund

Från Karlshamn. Gjorde debut i P4 Nästa i förra årets final med låten Kedja av Titan efter att ha haft flera låtar på Topplistan. Nu tillbaka med en ny låt.

Andetag – Adam David Englund

Från Nättraby. Adam gör debut i P4 Nästa efter att ha hörts på Topplistan tidigare genom åren.

Ghost – A.M

Från Karlshamn. Förra årets vinnare av P4 Nästa är tillbaka i finalen. Anna Melander från Karlshamn vann också tävlingen här i Blekinge tillsammans med Lukas Wägbo 2021 och gick då också till riksfinal. Nu är Anna Melander och Mia Moilanen i final tillsammans igen.

The one that goes – Morgan Färm

Från Asarum. Det blir femte gången genom tävlingens 15-åriga historia som han tar sig till final. Förra året var han uttagen till finalen men tvingades ställa in kort innan på grund av sjukdom. 2014 vann han och tävlade också i riksfinal med låten Honung.

Juryn:

Dea Norberg – en av Sveriges absolut främsta körsångerskor som varit på världsturné med Roxette i flera år och som nu är en del av trion PG Roxette, tillsammans Per Gessle och Helena Josefsson. Hon har varit körsångerska i Melodifestivalen i över 20 år och varit med i Eurovision Song Contest tolv gånger med bland annat Charlotte Perrelli, Carola, Robin Stjernberg och Sanna Nielsen.

Thomas "TK" Karlsson - jobbar på Pama Records. Låtskrivare som bland annat har skrivit bidrag som tidigare tävlat i uttagningarna till Eurovision Song Contest i Grekland, Polen, Danmark, Estland, Finland och Irland. I år hade han bidrag som tävlade i uttagningarna i både Polen och Belgien.

Hildur Höglind - sångerska och låtskrivare som vunnit P4 Nästa i Blekinge två gånger och som nyligen fick se en av sina låtar nå över en miljon streams på Spotify. Var under våren med i SVTs Songland och efter det valde Titiyo att spela in och ge ut hennes låt.

Daniel Kjellander – projektledare för P4 Nästa i Blekinge och programledare på P4 Blekinge

Finalisterna kommer att intervjuas och spelas i P4 Blekinge. Inom kort börjar börjar röstningen där du som lyssnar har halva makten när det gäller vilken låt som ska ta hem vinsten i Blekingefinalen.

Vinnaren där har chans att bli en av åtta som gör upp i riksfinal och som kommer att spelas för miljoner lyssnare i hela landet.