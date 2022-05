Här är finalisterna i P4 Nästa 2022!

Lyssna på låtarna:

"Paper Planes" – LysaWilliam

För att rösta, skriv 3001 i ett SMS och skicka till till 72020 eller ring 0991 - 30 01. Du kan rösta fram till och med finalen, 1 juni 15:00.



"Känna Såhär" – Alicia Ericson

För att rösta, skriv 3002 i ett SMS och skicka till till 72020 eller ring 0991 - 30 02. Du kan rösta fram till och med finalen, 1 juni 15:00.

"I'm Gonna Love You" – Magic IV

För att rösta, skriv 3003 i ett SMS och skicka till till 72020 eller ring 0991 - 30 03. Du kan rösta fram till och med finalen, 1 juni 15:00.



"Little One" – Fani

För att rösta, skriv 3004 i ett SMS och skicka till till 72020 eller ring 0991 - 30 04. Du kan rösta fram till och med finalen, 1 juni 15:00.



"1000 År" – Hampus Söderlund

För att rösta, skriv 3005 i ett SMS och skicka till till 72020 eller ring 0991 - 30 05. Du kan rösta fram till och med finalen, 1 juni 15:00.