Här är finalisterna i P4 nästa 2022 – rösta på din favorit

Här kan du lyssna på låtarna:

Finalist 1 - Lingöy "Be there"

Ring 0991 - 2101. Eller skicka ett sms till 72020 och skriv 2101 i meddelandet

- Agnes Lingöy från Lund är den första finalisten att gå vidare till lokal final i P4 Nästa.

- Hon tävlar med låten "Be there" som hon skrivit tillsammans med sin sambo Oscar Gustafsson.

- När Agnes hörde beat:et kände hon direkt att "det här ska bli en härlig sommarlåt!" säger hon.

Finalist 2 - Beyond Odd "Hundra"

Ring 0991 - 2102. Eller skicka ett sms till 72020 och skriv 2102 i meddelandet

- P4 Nästa-finalisterna Beyond Odd, som består av Viktor Friberg och Viktor Sjöström, tävlar med den personlig låten "Hundra".

- Låten handlar om psykisk ohälsa och kom till efter ett samtal som Viktor Sjöström hade med sin syster om hur man som anhörig kan göra för att ställa upp på bästa sätt.

- "Låten är väldigt personlig, jag blir fortfarande väldigt berörd när jag hör den", säger Viktor Sjöström.

Finalist 3 - Altona "Dit drömmar kommer för att dö"

Ring 0991 - 2103. Eller skicka ett sms till 72020 och skriv 2103 i meddelandet

- Den tredje lokala P4 Nästa-finalisten är malmöbandet Altona som består av de fyra vännerna Jakob Spenner, Elisabeth Östin, Albin Spenner och Emelie Kristoffersson.

- De har spelat ihop i flera år och ser sig som ett utpräglat liveband som både vill ge publiken energi och en snygg visuell upplevelse.

- Låten "Dit drömmar kommer för att dö" handlar om hitta nya vägar i livet och ta sig framåt i nya sammanhang.

Finalist 4 - Angelica Mava "Elden"

Ring 0991 - 2104. Eller skicka ett sms till 72020 och skriv 2104 i meddelandet

- Angelica Mava är Finalist 4 i vår lokala final av P4 Nästa. Hennes stora inspirationskälla kommer från Rootsreggeamusiken och hon säger själv att det är den genre som bäst beskriver henne själv.

- Hon arbetar fulltid som artist, låtskrivare och producent och dagarna består inte av annat än musik och att nu komma med i finalfältet är en stor boost.

- Det betyder lite för mycket för mig att hålla på med musik. Det är hela jag. Jag suger på allt annat, det är det enda jag kan.

Finalist 5 - Mother Mersy "See Right Through Ya

Ring 0991 - 2105. Eller skicka ett sms till 72020 och skriv 2105 i meddelandet

- Finalist 5 i vår lokala P4 Nästafinal är malmöbandet Mother Mersy. Ja med S och inte med C. Ett utpräglat liveband som snart släpper sitt debutalbum "From above".

- Bandet av Emil Starbrant, Erik Gustafsson, Svante Norlin och Emmanuel Benigh Hemmander.

- Låten "See Right Through Ya" är en kampsång för alla som vågar drömma och vågar vara sitt fulla vackra autentiska jag. Budskapet är till de som försöker utnyttja en, som ser ner på en, snackar skit om en - vi ser er, men vi bryr oss inte - vi tar ingen skit.