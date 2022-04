Här är finalisterna som gör upp i P4 Nästa

Musiktävlingen P4 Nästa som i år fyller 15 år lockade till sig 21 låtar som gjorde upp om platsen i Blekinges final.

Juryns uppgift var att välja ut fem av dem som ska göra upp i Blekingefinalen hos Musik i Blekinge i Karlskrona den 3 juni kl 16-17. De fem blev:

Rain on my parade – Morgan Färm

Från Asarum. Det blir femte gången genom tävlingens 15-åriga historia som han tar sig till final. 2014 vann han och tävlade också i riksfinal med låten Honung. Juryns Thomas TK Karlsson säger:



"Rain on my parade har en refräng som surfar fint på radiovågorna. Med bra sång och tungt melodisnickeri är detta en stark utmanare"

Tillsammans – Linnea Andersson

Från Bräkne-Hoby. Vann P4 Nästa här i Blekinge 2020 med låten Lights on Life. Juryns Dea Norberg säger:

"En välproducerad poplåt som växer genom hela lyssningen! Stark sånginsats med fin melodi o text! Hoppfull låt med hitkänsla!"

Kedja av titan – Albin Jermund

Från Karlshamn. Har tidigare haft flera bidrag på vår lista med lokal musik, Topplistan, men som nu gör debut i P4 Nästa.



Juryns Daniel Kjellander säger:

"Du springer runt i mitt huvud varenda dag" går texten till en vemodig vacker melodi in en snyggt producerad låt vars starka refräng sätter sig just i huvudet och springer runt där på mig"

Gotta let you know – A.M

Från Karlshamn. Förra året vann Anna Melander från Karlshamn tävlingen här i Blekinge tillsammans med Lukas Wägbo och gick till riksfinal. Nu bildar hon duon A.M tillsammans med Mia Moilanen som också bor i Karlshamn.

Juryns Martina Karlsson säger:

"Det är lite Blue Grass Mountains fast i Blekinge. Det är en medryckande countrydoftande låt. Den omfamnar mig direkt med snygg tvåstämmig sång och banjo som framhävs i en bra produktion"

Dancing On – Valianth Niklas Hidnäs Irefjäll, Andreas Hammar och Emil Wallin.

Från Karlskrona. För två år sedan tävlade de under namnet The answer stays i Blekingefinalen av P4 Nästa.

Juryns Dea Norberg säger:

"När man lyssnar på denna låt får man känslan av att vilja se detta band live! En rocklåt med stark refräng och med fina, oväntade partier".

Tre veckor innan finalen börjar röstningen där lyssnarna har halva makten vilken låt som ska ta hem vinsten i finalen.

Vinnaren där har chans att bli en av åtta som gör upp i riksfinal och som kommer att spelas för miljoner lyssnare i hela landet.

Blekingejuryn som valt ut de fem finalisterna och som har halva makten när vinnaren ska koras den 3 juni är:

Dea Norberg – en av Sveriges absolut främsta körsångerskor som varit på världsturné med Roxette i flera år. Nu är hon sångerska i PG Roxette, tillsammans Per Gessle och Helena Josefsson. Hon har varit körsångerska i Melodifestivalen i över 20 år och varit med i Eurovision Song Contest tolv gånger med bland annat Charlotte Perrelli, Carola, Robin Stjernberg och Sanna Nielsen.

Thomas ”TK” Karlsson - jobbar på Pama Records. Låtskrivare som bland annat har skrivit bidrag som tidigare tävlat i uttagningarna till Eurovision Song Contest i Grekland, Polen, Danmark, Estland och Finland. I år hade han bidrag i både Polen och Irlands finaler.

Martina Karlsson - sångerska och låtskrivare som skrivit låtar åt bland andra Lasse Stefanz, Wizex, Playtones, Helen & gänget och Martinez. Hon sjunger både i countryband, solo, som duo och i gospelkör.

Daniel Kjellander – projektledare för P4 Nästa i Blekinge och programledare på P4 Blekinge