Här är finalisterna som gör upp i P4 Nästa Skaraborg

HÄR KAN DU LYSSNA PÅ BIDRAGEN:

🎶 My Kullsvik – Krav

Rösta genom att skicka ett SMS med koden 2401, till 720 20, eller så ringer du numret 0991-2401

🎶 Sunny Dancers – The world is going mad

Rösta på den genom att skicka ett SMS med koden 2402, till 720 20, eller så ringer du numret 0991-2402

🎶 Water & wine – When the rain came rollin' in

Rösta på den genom att skicka ett SMS med koden 2403, till 720 20, eller så ringer du numret 0991-2403

🎶 Broder Jakob – Taxin

Rösta på den genom att skicka ett SMS med koden 2404, till 720 20, eller så ringer du numret 0991-2404

🎶 Serina e – Cherry tree

Rösta på den genom att skicka ett SMS med koden 2405, till 720 20, eller så ringer du numret 0991-2405

Du kan rösta 10 gånger från samma abonnemang. Varje röst kostar 1 krona.