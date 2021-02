Här är musiken som skidlandslaget peppar till

När de blågula landslagskämparna ska peppa inför viktiga tävlingar väljer de – förstås – att göra det till blågula toner.

”Work” med Laleh går varm i både Emma Riboms och Charlotte Kallas lurar innan start och det är bara en av de låtar med svenska artister som finns bland landslagets pepplistor.



Till exempel peppar Frida Karlsson till Håkan Hellströms ”Mitt gullbergs kaj paradis”, Oskar Svensson till Hurula med ”Ont som jag” och Maja Dahlqvist till Mando Diao med ”Down in the past”.

Även Jens Burmans pepplåt har svenskkoppling då The Weeknds ”Blinding lights” är producerad av bland andra Max Martin och Oscar Holter.



En av guldfavoriterna är Linn Svahn och hon laddar istället till Bruce Springsteens ”Born to run” medan Ebba Andersson helst peppar till ”Unstoppable” med Sia.



Men för att ta två VM-guld och slå världsrekord kan ett alternativ för att lyckas vara att ta med gitarren till mästerskapet och själv spela en låt av den svenska artisten The Tallest Man On Earth.

Det var i alla fall ett framgångsrecept för skridskoåkaren Nils van der Poel som övat på att spela "What I've been kicking around" under det senaste året.

Här är hela listan med pepplåtar