Pandemiåret skapar sug efter nostalgi-tv

The Queen's Gambit, Kalifat och The Crown i alla ära - men vilka gamla tv-serier vände vi oss till under pandemiåret som gått?

När Kulturnytt ställde frågan till alla stora strömningstjänster blev det tydligt att vi sökt oss till komedierna – och mest av allt har vi nostalgitittat på en serie om ett litet företag som säljer papper.

– Jag blir fortfarande i dag väldigt glad när jag hör The Office-introt, jag är en sådan som vill lyssna på introt också när vi kollar på det. Det har vi kanske lite olika tankar kring.



Det är amerikanska ”The Office” som ligger i topp hos både HBO Nordic och Viaplay, hos Cmore på en andraplats.

Lägga en ansiktsmask, slappna av lite, dricka en kopp te, se några avsnitt.

Emma Jokela Sundberg och hennes barndomsvän Tove Jansson från Emmaboda flyttade tillsammans till Malmö under pandemin. Båda älskar ”The Office” sedan tidigare, men nu har det snarast blivit regel att serien är på hemma hos dem om kvällarna.

Det påminde också om en gammal typ av vardag.

För Tove Jansson är den förknippad med stressfrihet:



– Lägga en ansiktsmask, slappna av lite, dricka en kopp te, se några avsnitt. Så ”The Office” har också varit lite som Emma beskrev, en snuttefilt. Det är tryggt och man kan bara slappna av.



Aida Wondimu från Stockholm har också sett om serien under pandemiåret, den blev en trygghet särskilt i början av pandemin när hon kände att hon inte orkade ta in någon ny serie.



– Det är en trygg serie och den är svinkul. Det känns som att man har haft ett behov av att skratta och känna sig trygg. Det påminde också om en gammal typ av vardag.



De är inte ensamma om att känna så här. Susanne Nylén är presschef på Viaplay, där man märkt av att strömningarna av gamla serier "ökat rejält" under året som gått. Hela 23 procent fler har sett The Office jämfört med motsvarande period ett år tidigare.



– Tittarna tenderar att vilja skratta mer. Vilket känns väl ganska naturligt i dessa tider, med minskat socialt umgänge behöver man underhållas på annat sätt, och kanske lustfyllt då att få skratta lite. Och The Office är verkligen en sån serie, där man kan få gapskratta rakt ut, säger Susanne Nylén.

Mest populära nostalgiserierna

Netflix och Discovery+ har av olika skäl inte kunnat svara.

HBO:

The Office (US)

Sex and the City

Band of Brothers

Viaplay:

The Office (US)

Revenge

House

SVT Play:

Kommissarie Lewis

Sunes Jul

Shetland

TV4 Play:

Lilla huset på prärien

Ett fall för Frost

Kontoret

C More:

Seinfeld

The Office (US)

Cityakuten

Listan baseras på de tre mest strömmade serierna per tjänst under perioden 1 mars 2020 – 31 dec 2020 och som inte haft nya avsnitt de senaste fem åren. Enstaka specialavsnitt ingår inte.