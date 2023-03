Här är vinnarna av Polarpriset 2023

Motiveringarna:

Som skivproducent och genuin musikälskare har Chris Blackwell under ett halvt sekel varit en av nyckelfigurerna i populärmusikens utveckling. När Island Records bildades 1959 inleddes hans mission att få omvärlden att upptäcka ska och reggae. Inom folk, rock och disco har han satsat på kompromisslösa artister och hjälpt dem att bli den bästa versionen av sig själva. Aldrig med fokus på försäljningssiffror utan på låtarna och albumen som konstverk. Chris Blackwell har öppnat upp världen genom att sudda ut gränserna mellan genrer.

Angélique Kidjo är en unik och framåtsträvande artist och låtskrivare. Angélique Kidjo talar och sjunger på fem språk: fon, franska, yorùbá, goun och engelska. Angélique växte upp i Cotonou, omgiven av dynamisk beninsk kultur och lyssnade på musik från hela världen: soul, jazz, reggae, afrobeat, pop, klassiskt. När en kommunistisk diktatur försökte tysta henne flyttade hon till Paris där hon blev ännu mer aktiv. Angélique Kidjo har uppfunnit ordet batonga, ett svar till dem som tycker att flickor inte hör hemma i skolor, och driver Batonga Foundation som söker upp flickor och ger dem utbildning. Bono har sagt: ”In Africa’s new morning, Angélique Kidjo is the warmth of the rising sun”.

Tonsättaren Arvo Pärt har liknat sin musik vid vitt ljus. Det är i mötet med den prisma som är lyssnarens själ som alla färger blir synliga. Den som hört hans minimalistiska kompositioner förstår exakt vad som menas. Influerad av religiös musik och gregorianska körverk har Arvo Pärt har skapat kompositionsstilen tintinnabuli, efter det latinska ordet för klocka, där musiken rör sig enligt en given struktur. Under 2000-talet har Arvo Pärt tillägnat framförandet av sina verk den mördade ryska journalisten Anna Politkovskaja och andra dissidenter i Ryssland. Arvo Pärts modigt vackra musik skapar djup i alla bemärkelser.