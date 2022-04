Här idrottar barn och unga minst i länet: "Inget som chockar direkt"

Idrottandet bland barn och unga

• Idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn och unga och är anslutna till något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund, får statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd).



• För att följa utvecklingen av barn och ungas idrottande använder Riksidrottsförbundet måttet "antal deltagartillfällen per 7-20-åring". Det är antalet LOK-stödda deltagartillfällen per år dividerat med antalet 7-20-åringar.



• Ljusnarsbergs kommun har länets lägsta och ett av landets lägsta deltagande per 7-20-åring.

2019: 9,3 deltagartillfällen

2020: 7,3 deltagartillfällen



• Karlskoga kommun har länets högsta deltagande per 7-20-åring.

2019: 31,2 deltagartillfällen

2020: 29,5 deltagartillfällen

