Under fyra dagar samlas studenter från hela landet för ett studentkårsmöte.

"Jag skull nog säga att det är det ekonomiska läget just nu utifrån inflationen och hur de ska klara sig med det CSN-bidrag de har just nu", säger Amanda Flores, studentombudsman vid Mälardalens Universitet, om vilken som är den viktigaste frågan för studenter just nu.