Här överraskas finalisterna i P4 Nästa: "Helt sjukt"

Här är alla finalister:



Finalist 1:

Artist: Lingøy

Låt: Be There

Finalist 2:

Artist: Beyond Odd

Låt: Hundra

Finalist 3:

Artist: Altona

Låt: Dit drömmar kommer för att dö

Finalist 4:

Artist: Angelica Mava

Låt: Elden

Finalist 5:

Artist: Mother Mersy

Låt: See right through ya