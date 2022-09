Det är inte bara för en ambulanssjuksköterska att sätta sig i ambulansen och köra, de måste utbildas i det först.

Och det är just vad några ambulansförare gjort under under onsdagen på flygfältet i Oskarshamn.

– Jag har kört med blåljus, sirener och kört fort. Det är jättelärorikt, säger Lisa Dahlberg.