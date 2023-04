Harry Belafonte är död

Sångaren, låtskrivaren och skådespelaren Harry Bellafonte har dött 96 år gammal.Han hade stora framgångar med flera låtar som Banana boat song, jamaica farewell och Matilda och år 2000 tilldelades han Grammy Lifetime Achievement Award för sina framgångar inom grammofonindustrins område.

Han medverkade också i flera filmer under 50-talet medan han lämnade filmvärlden under 60-talet då han ansåg att flera av de roller han fick var stereotypa bilder av svarta. Hanåtervände dock och spelade in flera filmer från 70-talet och framåt.

I 1950- och 1960-talets amerikanska medborgarrättsrörelse var Belafonte en av de mest framträdande deltagarna. Han var rådgivare och nära vän till Martin Luther King.