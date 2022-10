Hästveda IF skriver historia – klara för spel i division fyra

Hästveda IF vann i helgen returmötet borta mot Dösjöbro med 1–0 och spelar därmed för första gången någonsin i division 4 nästa säsong.

Kvalspelet på herrsidan är inte riktigt klart - på onsdag och lördag blir det så kallat positivt extrakval då det finns två vakanta platser i division fyra och två i division fem. Bland annat får Broby IF, Spjutstorps IF, Borryby IF, SoGK Charlo chansen.