Tränaren Magnus Haglund säger på klubbens sajt att Viktor imponerat under förra säsongen då han gjort 24 mål.

Viktor började sin karriär i IF Tymer och via Ulvåkers IF och Tibro AIK så hamnade han 2015 i Skövde AIK, där spelade han i sju säsonger innan han inför förra säsongen skrev på Västerås SK.