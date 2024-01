Hemmasittande ungdomar kan tvångsomhändertas

Det är inte ovanligt att frånvaro från skolan används bland argumenten när unga tvångsomhändertas. Ekots tidigare genomgång av alla LVU-domar under en fyramånadersperiod åren 2021 och 2022 visar att skolfrånvaro tas upp bland argumenten för tvångsvård i närmare hälften av fallen.

Tidigare har det inte funnits någon tydlig praxis, men nu har Högsta förvaltningsdomstolen bestämt att det var rätt att tvångsomhänderta en pojke som under lång tid varit hemmasittare, han hade inte gått i skolan under ett par år, isolerat sig i hemmet och tom tagit bort dörrhandtaget till sitt rum och vägrat gått ut när någon annan i familjen var hemma.

– Domen är problematisk på flera sätt. Den här domen gör det legitimt att tvångsomhänderta ungdomar som inte går i skolan. Och det har inte funnits stöd tidigare för att kunna tvångsomhänderta på den grunden, säger Titti Mattsson som är professor i offentlig rätt vid Lunds universitet.

Pojken som var 15 år när han omhändertogs hade överklagat beslutet. Överklagan avslogs, men det var med minsta möjliga marginal. Av de fem justitieråden var två av skiljaktig mening. Justitierådet Leif Gäverth är en av de som fattade beslutet att avslå överklagan.

– Att bara inte gå i skolan, att vara så kallad hemmasittare eller skolkare under lång tid, det räcker inte för att kvalificera in under det som menas med socialt nedbrytande beteende. Men här var det så mycket mer. En total isolering från anhöriga och från samhället i övrigt under en ganska lång tid, och som inte gick i skolan då också, säger Leif Gäverth.

Professor Titti Mattson tycker att beslutet är otydligt och att forskningen inte stödjer att tvångsvård skulle förbättra för hemmasittande unga.

– Det här är en lagstiftning som inte finns till i straffande syfte, utan den finns till för att hjälpa barn och ungdomar att komma ifrån ett destruktivt beteende och vi har ingen forskning alls som visar på att det skulle hjälpa de här barnen, säger Titti Mattsson.

Leif Gäverth på Högsta förvaltningsdomstolen säger att domstolen tolkar lagen och att det inte är inte domstolens roll att avgöra vad som hjälper unga.

– Om det finns evidens för att det blir bättre eller inte, det är ingenting som vi har någon större kunskap om. Nu har det varit så att i underinstanserna i Kammarrätterna så har man ibland ansett att hemmasittare har varit ett socialt nedbrytande beteende, och ibland har man inte gjort det. Vad vi försökt göra är att skapa en klarhet och det tycker jag att vi har gjort också. Vi har gjort en tydligare gränsdragning än vad som har funnits hittills, säger Leif Gäverth.