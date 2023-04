Sökandet efter den försvunna kvinnan sydväst om Överum utökas i dag.

Kvinnan försvann sent under torsdagseftermiddagen och under fredagen ansluter sig bland annat ett 15-tal personer från hemvärnet. Där Simon Lindh är en av dem.

– All underrättelse vi kan få från familj och omgivning är det viktigaste för oss, så vi kan söka på rätt plats, säger han.