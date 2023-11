Herscht 07769 av László Krasznahorkai

Titel: Herscht 07769

Författare: László Krasznahorkai

Översättare: Daniel Gustafsson

Att sätta punkt är inte Krasznahorkai uppgift, han har sagt att det är bara är vanan som har fått oss att tro att korta meningar är lättare att förstå, för när människor pratar finns där inga punkter. Och i den nya romanen Herscht 07769 finns det bara en enda punkt på sista sidan, och bortsett från att man inte vet när man ska titta upp ur texten för man inte vet hur man ska komma tillbaka in i flödet, så är det här en ovanligt lättläst roman för att vara av honom. Även om berättelsen rör sig fram och tillbaka i tiden, ut och in i människorna som har oturen att bo in den lilla tyska staden Kana i Thüringen i gamla DDR, så är det som om kommatecknen följer ens egen andning, som en mer dystopisk medicinsk yogakurs.

I Kana bor Florian Herscht, och om hans förflutna får vi inget veta förutom att han växt upp på barnhem och nu jobbar som klottersanerare och att han bor på sjunde våningen i ett Hochhaus. Kana är en stad som drabbats hårt av det tyska systemskiftets strukturrationaliseringar med arbetslöshet och allmän håglöshet, och där nynazistiska trupper sprider skräck runt sig.

Florian skriver långa brev till förbundskanslern Angela Merkel, han är genom sina kvällskurser i kvantfysik övertygad om apokalypsen, och Merkel är ju också fysiker, och borde förstå men han får aldrig något svar. (När hans lärare på kursen, som övergått till en mer hanterlig vetenskap, det lokala vädret, försvinner en dag, tror Florian att det är säkerhetspolisen som rövat bort honom.)

Florian är en godhjärtad ensam kille, älskad av alla i staden Kana, men som tyr sig till fel människor. Hans chef och surrogatfarsa är Bossen, som förutom att vara chef för klottersaneringen också leder de lokala nynazisterna och dessutom har satt samman en klen symfoniorkester som ska spela Bach. Samtidigt är det några som sprejar stora varghuvuden på ortens stolthet, självaste Bachhaus. Jag funderar fortfarande på hur författaren väver ihop detta kollektiva verk, som rör sig sömlöst genom ett otal människor, ser allt utifrån, inifrån, från sidan, medan själva samhället faller sönder: rasism, antisemitism, mordbränder, försvinnanden.

Kana kan vara en metafor för en hel värld i förfall, en pågående apokalyps inte orsakad av kvantfysiken utan av människors rädsla, bristen på hopp, och vi får följa Florian, inledningsvis den goda människan som brutalt utnyttjas och som en dag hårdhänt kommer till insikt om att ondskan finns där alldeles i närheten, att Bossen kanske inte är reparatören utan förövaren och vad som sen händer.

Romanens underrubrik är ”Florian Herschts roman om Bach” och om Florian inledningsvis skriver sina oändligt långa brev till Angela Merkel, om jordens snara undergång så handlar de till slut också om hur Bachs musik inte bara förvandlat honom utan hur den oavbrutet ljuder i hela världen. Det är bara ibland som man hör den, om man spetsar öronen, och det är den som lindrar såren, som är det enda stabila.

Det verkar mot alla odds som om Krasznahorkai varit på ovanligt gott humör när han skrivit detta, han säger själv att han hör miljoner biljoner ord och bara har att skriva ner dem. Och kanske talade de tyska den här gången för han excellerar i tyska substantiv som också står kvar i den formidabla svenska översättningen, Grillhäusler, Bockwurst.

2019 skrevs den här romanen och jag börjar tro att Krasznahorkai är en sorts siare som skriver in föraningar om en okänd pandemi mot slutet, och ett krig som kommer tillbaka, som bara vilat som det heter i historiens kloaker.

Ska man läsa detta, absolut, men jag vet inte riktigt hur det ska gå till men börja bara, flera gånger ska man läsa med risk för att bli fast där inne, men varför, för att det handlar om den eländiga tid vi lever i, om konspirationerna, vanmakterna och undergångarna men paradoxalt också om hoppet, om vattnet som porlar bara några steg bort.