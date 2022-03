Hesa Fredrik testas under måndagen

Under måndagen klockan 15:00 kommer Hesa Fredrik att testas. Det är utomhusvarningen och signalen "viktigt meddelande" som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Signalen Hesa Fredrik testas en gång per kvartal, men med den rådande situationen i Europa vill myndigheten MSB uppmana alla till att sprida information om att det är just ett test under måndagen.