Historien om Ulf Kristerssons väg till makten

Medverkande: Tomas Ramberg, inrikespolitisk kommentator

Programledare: Marcus Nilsson

Reporter: Marina Nilsson Malmström och Måns Antman Debels

Producent: Anna Liderot Ivarsson och Susanna Hållbus

Källor: Sveriges Radio, Sveriges Television, BBC, Aftonbladet TV och Margaret Thatchers Speech to the US joint session of congress 1985.

Det här är en podd från Ekot. Ansvarig utgivare: Klas Wolf Watz.