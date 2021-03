Historiskt att två kvinnor har chans på Oscar för bästa regi

Bästa film

The father

Judas and the black Messiah

Mank – hör recensionen här

Minari

Nomadland

Promising young woman

Sound of metal – hör recensionen här

The trial of the Chicago 7

Bästa regi

Thomas Vinterberg – Another round (Druk) – hör en intervju med regissören här

David Fincher – Mank – hör recensionen här

Lee Isaac Chung – Minari

Chloé Zhao – Nomadland

Emerald Fennell – Promising Young woman

Bästa kvinnliga huvudroll

Viola Davis – Ma Rainey's black bottom – hör recensionen här

Andra Day – The United states vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby – Pieces of a woman

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – Promising young woman

Bästa manliga huvudroll

Riz Ahmed – Sound of metal – hör recensionen här

Chadwick Boseman – Ma Rainey's black bottom – hör recensionen här

Anthony Hopkins – The father

Gary Oldman – Mank – hör recensionen här

Steven Yeun – Minari

Bästa kvinnliga biroll

Maria Bakalova – Borat subsequent moviefilm

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Olivia Colman – The father

Amanda Seyfried – Mank – hör recensionen här

Yuh-Jung Youn – Minari

Bästa manliga biroll

Sacha Baron Cohen – The trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya – Judas and the black Messiah

Leslie Odom, Jr. – One night in Miami...

Paul Raci – Sound of metal – hör recensionen här

Lakeith Stanfield – Judas and the black Messiah

Bästa originalmanus

Judas and the black Messiah

Minari

Promising young woman

Sound of metal – hör recensionen här

The trail of the Chicago 7

Bästa animerade film

Onward

Over the moon

A Shaun the sheep movie: Farmageddon

Soul – hör recensionen här

Wolfwalkers

Bästa dokumentär

Collective

Crip camp

The mole agent

My octopus teacher

Time

Bästa internationella film

Another Round (Druk) – Danmark – hör en intervju med regissören här

Better Days – Hong Kong

Collective – Rumänien

The man who sold his skin – Tunisien

Quo vadis, Aida? – Bosnien och Hercegovina – här en intervju med regissören här