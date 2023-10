Historiskt många stressrelaterade sjukskrivningar

Elevassistenten Ellinor som varit sjukskriven för utmattning i över ett år, hade en tuff arbetssituation med lite stöd, trots att hon hade en elev som var ovanligt utåtagerande i klassrummet.



- Man var väldigt mycket på spänn. Att se när de kommer in, försöka läsa av kroppsspråket. Kommer de in jätteglada, det kanske blir en bra dag? Eller så ser man direkt, nej, det här kommer inte gå idag.

- Hur påverkade det dig?

- Det gjorde att jag blev helt slut, helt slut i kroppen, helt slut i hjärnan, för kroppen har då så svårt att slappna av.



Sjukskrivningarna för stressrelaterad psykisk ohälsa minskade under en period, men under de senaste fyra åren har de ökat med närmare 50 procent, från dryg 28 000 till 42 000 i juni i år.

Hårdast drabbade är kvinnor, som står för närmare 80 procent av de här sjukfallen. Majoriteten jobbar inom äldreomsorg och social omsorg som elevassistenten Ellinor. Men sjukskrivningarna blir också fler bland högskoleutbildade sjuksköterskor och läkare.



Det är fram för allt diagnosen utmattning som ökat kraftigt och Försäkringskassans Ulrik Lidwall är mycket bekymrad över utvecklingen.



- Det innebär ofta långa sjukskrivningar, så det får ju stora ekonomiska konsekvenser både för individ och för samhälle. När det gäller sjukfrånvaro, så är det här liksom huvudproblemet.



Det finns ett tydligt samband mellan för höga krav och brist på resurser vid stressrelaterade sjukskrivningar. Men det handlar också om belöning på jobbet, inte bara i form av lön, utan t ex. uppmuntran. Ellinor tyckte det var jobbigt att inte få tillräckligt med stöd.



- Då blir man väldigt ensam, och man känner att man är i en kamp själv. Och det behöver inte vara något stort. Det kan vara ett tack.



Enligt Försäkringskassans Ulrik Lidwall behöver arbetsgivarna inom välfärden jobba mer med arbetsmiljöfrågor än vad de gör idag. Samtidigt genomför kommuner och regioner nu stora besparingar och varslar personal. Och Ulrik Lidwall ser att det finns en risk att kan leda till ännu fler sjukskrivna, precis som under den ekonomiska krisen på 90-talet.



- Det hoppas vi att vi slipper uppleva. Men det är klart att det finns risker med det, men jag tänker också att det beror på hur man genomför den sortens nedskärningar och förändringar.