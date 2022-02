Höga chefsposter domineras av kvinnor – "Fler och fler söker"

Kommunchefer och kommunstyrelse ordföranden

Kommundirektör Kommunstyrelsens ordf.



Strömstad Mats Brocker Kent Hansson (S)

Tanum Karin Martinsson Liselotte Fröjd (M)

Lysekil Karolina Samuelsson Jan-Olof Johansson (S)

Dals-Ed Agneta Johansson Martin Carling (C)

Mellerud Karl-Olof Petersson Morgan E. Andersson (C)

Uddevalla Malin Krantz Ingemar Samuelsson (S)

Lilla Edet Elisabeth Linderoth Julia Färjhage (C)

Bengtsfors Göran Eriksson Stig Bertilsson (M)

Åmål Jan-Erik Samuelsson Michael Karlsson (S)

Trollhättan Said Niklund Paul Åkerlund (S)

Vänersborg Lena Tegenfeldt Benny Augustsson (S)

Sotenäs tf Håkan Sundberg Mats Abrahamsson (M)

Färgelanda Katrin Siverby Ann Blomberg (C)

Munkedal Ylva Morén Christoffer Rungberg (M)

