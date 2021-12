Hon vågade inte sjunga inför folk - nu utmanar Sofie från Ronneby

En delad personlighet, två viljor som drar åt olika håll. Så kan musikern och fotografen Sofie Andersson beskrivas. En introvert tjej som helst vill stå bakom kulisserna men som ändå söker sig till scenen och rampljuset.

– Innan vågade jag inte sjunga inför folk alls, sen gick jag till en sångpedagog. Först sjöng jag så lågt att hon inte kunde höra mig, men på sista träffen tog jag i så att hon fick sänka volymen. Säger Sofie och skrattar

Det är ingen dålig resa hon har gjort. Låtskrivarlinjen i Bräkne Hoby gav henne möjligheten att hitta till en kreativ sysselsättning, något Sofie har längtat efter.

– Man fick landa i sig själv som kreatör på låtskrivarlinjen, det var en både skön och kreativ miljö. Säger Sofie när hon tänker tillbaka på studietiden.

Hon slutade på sitt gamla jobb för att börja satsa på musiken, det administrativa arbetet passade henne illa.

– Fyra år och två tennisarmbågar senare fick det vara slut med det där jobbet. Säger Sofie och skrattar till.

Idag studerar hon och hoppas kunna arbeta kreativt i framtiden, antingen med musik eller som fotograf.

Låten "This too shall pass" är en folk/country låt som tar avstamp i pandemin och artistens egna uppfattning om att "allt i livet går över". Influenserna från artistens favoritduo First aid kit lyser igenom men med en helt egen Blekingsk touch.