Krösatågens vagnar klarar inte snön och kylan och därför ställs mängder av avgångar in.

"Vagnarna står still på grund av vinterklimatet, det har samlats snö under fordonen och trängt in i de elektriska komponenterna så det blivit kortslutning", säger Charlie Drab, tågchef på Jönköpings länstrafik.