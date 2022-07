Hyrpersonal på Östersunds sjukhus höll inte måttet – fick sparken

BEMANNINGSBOLAGETS SVAR

Bemanningsbolagets Svereks vd Björn Lindtorp svarar på Sveriges radios frågor.

Det har rapporterats in vårdskador kopplad till personal som ni skickat till Östersunds sjukhus. Till exempel har det uppstått en vårdskada då läkemedel sprutats in under huden istället för i en blodåder på en patient. Vad är din kommentar till det?

"Det är ett anmärkningsvärt fel du hänvisar till. Vi har vidtagit nödvändiga åtgärder och tillhandahållit en annan sjuksköterska som ersättare."

Fyra sjuksköterskor har fått avsluta sina uppdrag på grund av bristande kompetens, enligt kirurgledningen. Vilka kompetenskontroller gör ni på den personal som ni anlitar?

"Vi gör omfattande kompetenskontroller med registerutdrag från HOSP och IVO, flera referenser, utbildningsbevis och ingående intervjuer. Sjuksköterskorna har även godkänts på förhand av chefen på mottagningen. I det här fallet har några sjuksköterskor inte visat sig nå upp till kraven som ställs på den aktuella akutmottagningen. Vi beklagar det och har åtgärdat det genom att byta ut dem mot annan mer erfaren personal."

I det här fallet handlar det ju om en direktupphandling där ni lovat att garantera kvalificerad personal. Där ni får mer än det dubbla betalt i förhållande till de ordinarie ramavtal regionen har. Borde ni inte skicka kvalificerad personal då?

"Vi har fler än 20 sjuksköterskor för det här uppdraget och det absoluta flertalet har en mycket god kompetens för att arbeta under den ansträngda personalsituation som råder den här sommaren och hösten. Vi på Sverek och framförallt våra sjuksköterskor har arbetat hårt tillsammans med verksamheten för att lösa en situation som tyvärr är mycket vanlig i Sverige just nu med den största brist på sjuksköterskor vi någonsin har sett. Det var kort varsel på uppdraget givet omfattningen och gängse prisbild hade inte varit tillnärmelsevis tillräcklig."

Vad beror det på att det blev så här i det här fallet?

"Det var det stora behovet, sjuksköterskebristen och kort varsel som var de största utmaningarna. Vi har en tät dialog med verksamheten för att minimera riskerna framöver."

Vad gör ni för att det inte ska hända igen?

"Tydligare kompetenskrav som skiljer sig en del mellan olika verksamheter, längre introduktion i en del fall och som sagt en tät dialog med verksamheten för att skyndsamt åtgärda eventuella brister."

