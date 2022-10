Under hela hösten har det varit strul och problem med isen i Oskarshamn. Under lördagens SHL-möte mellan IK Oskarshamn och Luleå tvingades man till ett långt uppehåll under matchen.

I nästen en och en halv timme fick spelarna sitta och vänta på att isen skulle bli bra igen.

– Det är undermåligt betyg och börjar bli genant, säger IKO-kaptenen Jonas Engström.