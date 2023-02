IKO-stjärnan månadens spelare i SHL

IK Oskarshamns poängkung Antti Suomela har utsetts till månadens spelare för januari i SHL.

Priset på 10 000 kronor delas ut av en jury och hockeyligans huvudsponsor och ska skänkas till ett projekt som stärker svensk hockey. Suomela har där valt IKO:s ungdomsverksamhet.

Under januari var Oskarshamn seriens bästa lag, snittade två poäng per match, och Suomela var en starkt bidragande orsak till det. IKO ligger just nu 8:a i serien, en plats som ger åttondelsfinal.