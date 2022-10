Mållöst för ineffektivt Kalmar FF i jakten på Europaspel

Kalmar FF närmar sig topp tre i Allsvenskan och Europaspel efter 0–0 i bortamatchen mot Sirius under måndagskvällen.

Kalmar radade upp en drös med chanser mot Siriusmålet men fick aldrig se bollen gå in i mål. Istället blev det en poäng som gör att laget knappar in på tabelltrean Hammarby. Med tre omgångar kvar så har KFF två poäng upp till just Hammarby och lagen möts i nästa omgång.

– Poängen ikväll kan vara guld värd när Allsvenskan ska summeras, säger lagkapten Oliver Berg om poängen borta mot Sirius.