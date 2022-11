Ingen prischock för de flesta av Jämtkrafts kunder när elpriset går mot årsrekord

De flesta av Jämtkrafts kunder kommer inte att drabbas så hårt av elpristoppen måndag kväll då priset väntas bli det högsta i år, 3 kronor och 68 öre per kilowattimme enligt elbörsen Nord Pool.

Det högsta priset är att vänta timmen 17-18 på måndagen och även under tisdagen är det högt pris enligt Ulf Larsson, enhetschef för krafthandel på Jämtkraft, men då de flesta av bolagets kunder har ett pris som räknas på genomsnittet per månad blir det ingen prischock just dessa tider, enligt honom.