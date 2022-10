Iran – oklart vad som orsakade brand i ökänt fängelse

Eld, kraftig rökutveckling, skottlossning och explosioner inträffade under lördagkvällen vid det ökända Evinfängelset i Teheran där många politiska fångar hålls.

Myndigheterna skyllde på sammandrabbningar mellan fångar och fångvaktare och sa under kvällen att situationen var under kontroll men vittnen ifrågasatte uppgifterna och talade om fortsatt skottlossning och explosioner in i natten.