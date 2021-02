IS-infiltratörer uppges mörda avhoppare i al-Hol

– Det begås mord här i stort sett dagligen, Maskerade män stryker omkring mellan tälten med ljuddämpade vapen, och bestraffar avhoppare och de som samarbetar med de kurdiska lägervakterna, säger denne man som äger en liten butik där internerade IS-kvinnor kan handla tvål och tvättmedel i al-Hol-lägret.

Han uttalar sig anonymt och säger att det är infiltratörer från IS som begår merparten av morden, något som också den kvinnliga lägerchefen i al-Hol bekräftar för Ekot, och att det är människor som samarbetar med lägervakterna som dödas.

Bara under januari månad dödades 20 personer i al-Hol-lägret. Alla utom en, en äldre manlig IS-avhoppare som halshöggs på öppen plats, var i 20 års-åldern. Fem var kvinnor.

De flesta svenska kvinnor och barn har flyttats från al-Hol till ett annat läger – Roj – med bättre förhållanden, men det allmänna säkerhetsläget i området har försämrats i takt med att IS lyckats aktivera sina så kallade slumrande celler.

Från staden Deir Az Zoor berättar en kvinna för BBC att IS regerar nattetid, trots att den kurdledda SDF-styrkan befriade området för två år sedan. IS kräver pengar av lokalbefolkningen och hotar och dödar de som samarbetar med SDF.

I den laglöshet som råder har även vanliga kriminella gäng påstått sig tillhöra IS för att kunna utkräva pengar, vilket i ett fall ledde till att de som hotats kallade till sig IS för att kontrollera att det verkligen var deras jihadister. Det var det inte och IS sköt ihjäl utpressarna.

Terrorexperter är oroliga att laglösheten skapat en längtan tillbaka till IS stränga styre och att frigivningen av tusentals syriska IS-kvinnor från läger som al-Hol kan ha bidragit till att stärka terrornätverket i städer som Deir Az Zoor.