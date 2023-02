Isabella: Naj amen so te has, chi den maj love pe droma

O trajo kerdjailas maj paharo amenge phendas e Isabella. Von phen kaj han maj cera habe, ulo maj kuchi, thaj kaj e manusha chi den maj but love sar so dena angla phenol e Isabella.

But ljendar save mangen love pe droma, von train e lovenca so denljen e manusha, si maj but se 40 djene ando Malmö so beshen pe diferntne thana te mangen love.