Just nu är det störningar i datakommunikationen på flera hälsocentraler i länet.

Patienter med bokade besök tas emot, men det är problem med att komma in i datorer och journalsystem.

Dessutom kan det vara svårt att få kontakt via telefon, men det går att besöka hälsocentralen under öppettiderna eller kontakta vården via Min vård Gävleborg.