"Jag gör det här för att jag tycker att det är kul och vill sprida glädje"

Christian Anderssons låtlista:

Denna låt påminner om min barndom... Thorleifs - så länge mina ögon ser 1987

Detta är mina ungdomsidoler... Vikingarna - Angelina min vän

Denna låt förknippar jag med min favoritplats... Mallorca - Sannex - Världen blir vår

Den här låten påminner mig om min stora kärlek... Arvingarna - Du vet var jag finns

Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låt... Glenn Medeiros - Nothings Gonna Change my love fore You

Den bästa lokal artisten i från mitt närområde som jag vill lyfta fram... Jake Lindholm - On The Road

Denna låt säger något om mig... Christian Andersson - Finns det nån chans