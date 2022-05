Jan: "Jekh internationalno konferanso pa kritichne romane studie"

Kado konferanso inkren o Södertörns högskola ande koperacia kusa Central European University, European Roma Institute For Arts and Culture thaj Romani Studies programo ando Harvard University. O gindo konferansosa si te vazden opre kritichne romani studie. Po than ando konferanso avna but romane roditora kaj si pa ruzne thana krojal e luma, von site inkeren presentasia karing peske rodimata kaj keren momentalnies save phangle kusa kritichne romane studie.

