Jason Diakité översätter Amanda Gormans hyllade dikt

En hel värld såg amerikanska poeten Amanda Gormans framföra den egna dikten "The hill we climb" under Joe Bidens installation i januari. Snart kommer den i svensk översättning i bokform - och för den tolkningen står alltså Jason Diakité.

Enligt Bokförlaget Polaris som ger ut den 32 sidor långa boken så har Amanda Gorman själv haft inflytande över vem som ska tolka dikten på svenska och kände till Jason Diakité.

Diktens svenska titel blir "Berget vi bestiger" och kommer att ges ut i början av april och precis som originalet med förord av Oprah Winfrey.

I september kommer också en diktsamling med Gorman på svenska.