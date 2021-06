"Jättemycket kärlek från alla håll och kanter"

Fredrik Silfverbergs låtlista:

Den här låten påminner om min barndom… Novelty Accordion-Erik Franks trio

Detta är mina ungdomsidoler... Highway To Hell - AC/DC

Denna låt förknippar jag med min favoritplats… Ta mig till havet - Peter Lundblad

Den här låten påminner mig om min stora kärlek… Den blomstertid nu kommer- Lill Lindfors

Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten… The sky is crying 1985 version-Stevie Ray Vaughn

Den bästa lokala artisten från mitt närområde som jag vill lyfta fram… Fortunate Son - Bruce Hornsby

Denna låt säger något om mig... Come on in - Brad Paisley, Buck Owens