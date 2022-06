Jekh rom nominirime aso Raoul Wallenbergpriset 2022

O priso delape aso djeno kova so cerela buti ani Svedia ko duho sar so cerdja vi o Raoul Wallenberg. Kaj so bajaceripe o djanipe mashkar o chavore thaj o terne djene soa peravipe telje o rasizmo, diskriminatsia thaj e bitolerantsia, jekh buticeribe so zorjaceri sa e manushengi jednako vrednost kaj so sare isiljen barabarutne pravija/hakaja.