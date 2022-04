Jens Fredricson: Det ökar mina chanser

Skånske ryttaren Jens Fredricson har en tredjeplats och en femteplats som bäst under säsongens världscuptävlingar i hoppning.

Inför veckans final i tyska Leipzig är startfältet något tunnare än vanligt, 7 av 13 deltävlingar under vintern ställdes in på grund av pandemin, och en del ryttare hann inte kvala in till finalen.