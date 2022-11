Britt-Inger Hedström Lundqvist wydel gazeta DIKKO. Jone kerde reportago pal romane krisi, rakyrde 20 romenca te siunel so jone mislinen pal krisi i resultato publicinde.

Dole romane journalistenca kaj joj rakyrelys to dosamo phenen, ze sy ruznica so jek rom kerel reportago albo so gadjo kerel dosamo reportago.