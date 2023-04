Den 70-åriga kvinnan i Överum har hittats välbehållen efter ett stort sökpådrag.

Hon hittades ute i terrängen. Anhöriga är informerade och polisen tackar för allmänhetens engagemang i ärendet. Det skriver polisen på sin hemsida.

Kvinnan försvann sent under torsdagseftermiddagen och under fredagen anslöt sig bland andra ett 15-tal personer från hemvärnet.